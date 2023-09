Bmw al fianco dei motociclisti con disabilità

Il 5 settembre, a Cervesina (PV), si è svolto il corso di guida per moto dedicato a motociclisti con disabilità, nel quale Bmw Group Italia, attraverso una squadra di venticinque collaboratori volontari, e ad un gruppo di amici di Bmw Motorrad, ha affiancato l'associazione Diversamente Disabili nelle attività sul circuito intitolato a Tazio Nuvolari. Parallelamente, ci sono stati il corso sulle Pit Bike, dedicato a quelle persone che, per età o per condizione psico-fisica, non potrebbero guidare una moto più grande; ed un corso base per gli appassionati normodotati che hanno intenzione di iniziare a guidare la moto in modo prudente, oltre ad una experience di avvicinamento alla pista per chi è già motociclista, ma non è mai sceso tra i cordoli e preferisce farlo in un contesto rilassato.

"Tra i valori fondanti del Bmw Group Italia troviamo la diversità, l'Inclusione, la responsabilità e l'Impegno sociale - ha dichiarato Marco Bergossi, direttore delle risorse umane del Bmw Group Italia - sono valori che condividiamo con tutti i nostri collaboratori e da cui ci facciamo ispirare quotidianamente".

"Sono molto contento di essere riuscito a organizzare anche quest'anno un nostro corso di guida per i motociclisti disabili nel nord Italia - ha aggiunto Emiliano Malagoli, a capo dell'associazione Di.Di. (Diversamente Disabili) - ma c'è una cosa che mi rende ancor più felice, ossia quella di vedere i ragazzi del BMW Group Italia schierati operativamente al nostro fianco.

Nonostante tutto quello che facciamo, siamo un'associazione piccola e abbiamo bisogno di tanto aiuto, a trecentosessanta gradi".

