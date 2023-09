Aprilia RS 457 punta ai giovani motociclisti nel mondo

Si chiama RS 457 ed è la nuova Aprilia che la casa di Noale punta a far diventare il nuovo punto di riferimento tecnologico e stilistico dei giovani motociclisti di tutto il mondo.

RS 457 è un passo storico per Aprilia e non soltanto da un punto di vista tecnico. Con la nuova sportiva bicilindrica, infatti, Aprilia si rivolge a target e mercati completamente nuovi, per andare a intercettare, in tutto il mondo, la domanda crescente di moto facili ma divertenti, tecnologicamente e stilisticamente di avanguardia, rivolte a grandi fasce di mercato.



"In questi anni - ha dichiarato Michele Colaninno, AD Gruppo Piaggio - il brand Aprilia sta vivendo un periodo magico di rinnovamento e crescita, sostenuto anche dai continui progressi nel mondo delle corse. La recente introduzione della famiglia 660, con RS e Tuono prima e Tuareg poi, ha allargato il target, creando una gamma completa e competitiva".

"Ora siamo pronti a fare un ulteriore passo verso il futuro - ha aggiunto Colaninno - con una moto sorprendente interamente sviluppata a Noale, in grado di esaltare ed emozionare i giovani e che ci apre grandi prospettive su nuovi mercati, anche lontani. È un passo in più verso la globalizzazione di un brand che da sempre porta nel suo Dna la perfetta combinazione di tecnologia, divertimento e sguardo al futuro".

Aprilia RS 457 che nasce come un progetto completamente nuovo, pensata e sviluppata dove nascono tutte le Aprilia, comprese quelle impegnate in MotoGP. La nuova Aprilia diventa l'ideale anello di congiunzione tra le prime motorizzazioni 125, e la Rs 660, e va a completare la famiglia Rs che arriva fino alle potenti superbike V4 e, nella sua massima espressione tecnologica, alla Rs-Gp, vincitrice di Gp nel Motomondiale.

I punti di forza della nuova arrivata sono nella leggerezza, con il miglior rapporto peso potenza possibile per una moto guidabile con patente A2, nella facilità di guida, nella dotazione tecnologica. L'ergonomia è caratterizzata dai semi manubri montati sopra la piastra di sterzo, una soluzione da sportiva stradale per avere il migliore compromesso tra sportività e comodità nella guida.

Aprila RS 457 è spinta da un tecnologico bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, capace di 35 Kw di potenza, il massimo possibile per una moto guidabile con patente A2. Al dato della pura potenza si associa quello del peso della moto, ovvero 159 kg a secco che diventano 175 col pieno di liquidi.

