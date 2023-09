Ducati Multistrada celebra i suoi primi vent'anni

Vent'anni di Ducati Multistrada, tra tecnologia all'avanguardia, performance, emozioni e avventure da raccontare. Il fortunato modello della casa di Borgo Panigale celebra i suoi primi due decenni di vita ripercorrendo una lunga serie di innovazioni tecnologiche sotto e attorno alla sella.

La Multistrada nasce nel 2003 con l'obiettivo di proporre una Ducati versatile e allo stesso tempo sportiva, capace di affrontare qualunque terreno con la massima sicurezza e solidità. La prima versione della moto è stata la Multistrada 1000 Ds, punto di partenza di una famiglia che ha continuato a evolversi attraverso quattro generazioni, delle quale, la più recente, basata sui motori V2 e V4 Granturismo.

Tra le innovazioni più importanti introdotte per la prima volta grazie alla Multistrada ci sono Riding Mode del modello 2010, soluzione oggi diffusa sulla maggior parte delle moto di alta e media gamma. La Multistrada V4, riferimento tecnologico della Casa di Borgo Panigale introdotta sul mercato nel 2020, è stata invece poi la prima moto al mondo dotata di radar anteriore e posteriore .

Per celebrare il ventesimo anniversario del modello, Ducati ha allestito all'interno degli spazi del suo Museo un'esposizione temporanea dal titolo 'Multistrada 20th - Twenty Years of Evolutionary Exploration', dove gli appassionati possono osservare da vicino due dei modelli simbolo della dinastia Multistrada.

Da una parte la prima Multistrada 1000 DS, che racchiude la visione e l'ispirazione iniziale dietro la creazione di questa famiglia di moto, dall'altra la più recente Multistrada V4 Rally, che incarna invece il percorso di innovazione ed evoluzione che il modello ha attraversato nel corso dei suoi vent'anni.

Lo spazio è arricchito da un breve documentario che, attraverso immagini e testimonianze, ripercorre la storia e i progressi che hanno caratterizzato questo modello, dalla sua introduzione fino alle versioni più recenti.

La mostra speciale 'Multistrada 20th - Twenty Years of Evolutionary Exploration' resterà aperta fino a inizio ottobre con gli stessi orari di apertura del Museo Ducati, dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 18 e con giorno di chiusura il mercoledì.

Multistrada sarà anche tra le moto protagoniste della Ducati World Première 2024. Dopo il primo episodio dedicato alla versione Monster 30° Anniversario, altri cinque appuntamenti, dal 19 settembre al 7 novembre, sveleranno a cadenza quindicinale altrettante novità Ducati per la gamma 2024.





