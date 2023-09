Ancma, ad agosto il mercato delle due ruote cresce del 13,5%

Il mercato delle due ruote - moto, scooter e ciclomotori - continua a crescere e chiude agosto con 18.309 immatricolazioni, in crescita del 13,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A far da traino, si legge in una nota di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), sono ancora gli scooter, che crescono del 22,58% e targano 9.746 mezzi, davanti alle moto (+6,94%, a 7.337 mezzi) mentre i ciclomotori sono in calo per il terzo mese consecutivo (-6,77% e solo 1.226 unità vendute).

Da inizio anno la crescita del mercato è stata del 16,67%, con 258.746 immatricolazioni, guidate dagli scooter (+24,48% a .

133.219 unità) e dalle moto (+12,89% a 111.901 unità) mentre continuano a soffrire i ciclomotori (-12,83% a 13.626 mezzi).

Quanto ai veicoli elettrici ad agosto la crescita è stata del 15,4% a 682 veicoli, dato che non è in grado di invertire il trend negativo del 2023 (-21,32% a 9.323 unità).

Nella nota Ancma annuncia "la messa a punto di ampio pacchetto di proposte al ddl per la revisione del Codice delle strada, che si è reso necessario anche alla luce del trend positivo del mercato e di una sempre maggiore diffusione delle due ruote e nel Paese".



