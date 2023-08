Italian Bike Week di nuovo in scena a Lignano Sabbiadoro

A un anno dalla prima edizione, torna in scena a Lignano Sabbiadoro la Italian Bike Week.

L'appuntamento con la manifestazione friulana è dal 14 al 17 settembre, con un ricco programma che strizza l'occhio agli amanti delle due ruote, anche sullo sterrato.

Tante le iniziative che avranno la Off Road Arena come fulcro dell'azione, con 155.000 metri quadri su cui si sviluppano percorsi dedicati al cross e all'enduro, oltre al 'ring' in cui scenderanno in pista professionisti, amatori e anche piloti in erba. Il fettucciato principale, di circa 7 km, si snoda per buona parte lungo il vecchio tracciato della prova speciale 12 Ore di enduro. Anche l'Area Demo Ride cambia veste, dando la possibilità agli appassionati di toccare con mano e provare in anteprima, su un circuito dedicato, tutte le novità dei settori Off-Road e Adventure, grazie alla presenza delle più importanti case motociclistiche.

Sempre a proposito di enduro, andrà in scena anche quest'anno lo spettacolo della Notturna Tassellata, la cavalcata 'by night' su 350 km di strade sterrate che porterà i numerosi equipaggi iscritti fino in Slovenia e ritorno. Meno impegnative, le Adventure Ride organizzate da Mv adventure come tour esplorativi di una settantina di km che si svolgeranno su percorsi on/off nei giorni della manifestazione.

Non solo fuoristrada, però, ma anche l'Area Luna Park, con i suoi stand, musica dal vivo, tanti espositori e delizie gastronomiche. Non mancheranno, infine, la Saturday Night Parade, mega-sfilata per le vie di Lignano con migliaia di moto, oltre alle auto americane della seconda U.S. Car on the Beach, dedicata agli appassionati dei V8 a stelle e strisce.

