Garmin Montana, l'avventura in sicurezza anche in moto

Tutta la sicurezza necessaria per godersi un viaggio in moto in compagnia di Garmin. Con la bella stagione ancora nel suo pieno, l'avventura su due ruote o su veicoli affini è un richiamo irrefrenabile per gli amanti degli spostamenti più agili e spesso avventurosi. Proprio gli amanti delle moto sono tra gli utilizzatori perfetti (insieme a quelli di quad) pensati per i portatili satellitari Montana 750i, Montana 700i e Montana 700 della famiglia Garmin.

I prodotti sono poi gli ultimi nati dall'evoluzione della serie omonima e sono concepiti come sinonimo di avventura, sicurezza e affidabilità. A strizzare l'occhio all'uso motociclistico, in particolare, sono le diverse opzioni di montaggio con staffe dedicate. In aggiunta, la serie Montana è pensata per essere robusta, impermeabile e con un'interfaccia utente semplice e intuitiva per un uso semplice anche su due ruote. A fare la differenza, c'è un ampio display TFT cap-touch da 5 pollici, utilizzabile anche con i guanti e più grande del 50% rispetto ai modelli precedenti, quindi sempre ben visibile, anche, per esempio, attraverso la visiera del casco per consultare i dati e le indicazioni date dagli strumenti già dal primo sguardo.

All'avventura con Montana 750i, Montana 700i e Montana 700 non si perde mai la traccia, all'antenna Quad-Helix e la possibilità di agganciarsi contemporaneamente ai sistemi satellitari GPS, Glonass e Galileo. La bussola elettronica a 3 assi, poi, offre un corretto orientamento anche quando si è fermi.

Non è da meno la cartografia topografica TopoActive Europe e City Navigator con navigazione turn-by-turn precaricate (quest'ultima presente unicamente sui modelli Montana 700i e Montana 750i). I nuovi Montana consentono anche l'accesso gratuito e illimitato alle immagini satellitari BirdsEye e la possibilità di caricare nel dispositivo le mappe raster fruibili attraverso il servizio di Garmin CustomMaps.

Regola numero uno, anche nel viaggio su due ruote, è sempre la sicurezza. Proprio su questo fronte, i modelli Montana 700i e Montana 750i integrano anche l'innovativa tecnologia satellitare bidirezionale inReach, che grazie alla copertura globale della rete satellitare Iridium, consente di comunicare con i tuoi contatti, soprattutto dove non c'è copertura telefonica, tramite invio e ricezione di messaggi di testo ed e-mail, compilati tramite una pratica tastiera Qwerty, così come farsi geolocalizzare o aggiornare i contatti sulla propria posizione.

I portatili satellitari Montana non abbandonano il viaggiatore nemmeno nel momento più critico, con la possibilità, in caso di emergenza, di inviare un SOS geolocalizzato al centro di emergenza internazionale Garmin Response℠, segnalando la propria posizione e la situazione di pericolo, interagendo nella propria lingua con i soccorsi, per essere sempre aggiornati sul loro arrivo o per ricevere utili istruzioni o ulteriori informazioni.

Con i modelli dotati di tecnologia inReach, amici e parenti possono poi utilizzare la pagina di condivisione dei viaggi MapShare per seguire l'avventura da casa e visualizzarne l'andamento, la posizione GPS e scambiare messaggi durante il viaggio.

I modelli della serie Garmin Montana 700 sono disponibili a un prezzo suggerito al pubblico da 599,99 euro a 799,99 euro, a cui si aggiunge per i modelli Montana 700i e Montana 750i eventuale abbonamento alla rete Iridium.



