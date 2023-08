Suzuki scalda l'estate con nuove promozioni a due ruote

L'estate di Suzuki si 'scalda' con l'iniziativa Suzuki RidePlus, pensata per l'acquisto della Gsx-s 1000 Gt e della sport enduro tourer V-Strom 1050 De. Le due moto potranno essere acquistate anche con finanziamento interessi zero Suzuki e con la formula d'acquisto Way2Ride.

Chi sceglierà di saltare in sella a una di queste due moto entro la fine del mese di settembre potrà beneficiare del bonus Suzuki RidePlus di 800 Euro. Sarà il cliente stesso a decidere come utilizzare questa cifra messa a disposizione da Suzuki. In caso di permuta, potrà per esempio chiedere un'immediata supervalutazione dell'usato.

Diversamente, potrà usufruire immediatamente di un buono sconto per l'acquisto di accessori, abbigliamento o ricambi originali Suzuki, così come per pagare i servizi di manutenzione presso la Rete Ufficiale. Suzuki inoltre ha esteso la garanzia fino a 4 anni su tutti i modelli con cilindrata superiore a 300 cc grazie all'iniziativa Garanzia Suzuki 4U.

La 1050 De è l'allestimento novità del 2023, con ruote a raggi da 17 e da 21 pollici, pneumatici semi-tassellati, quote ciclistiche specifiche e settaggi ah hoc per i sistemi elettronici e per l'utilizzo in fuoristrada. La Gsx-S 1000 Gt, gode di un raffinato e performante pacchetto tecnico derivato dalla Gsx-R. Motore e telaio sono stati qui riprogettati in vista anche di un impiego turistico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA