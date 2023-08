Full Fllow è la moto elettrica disegnata da Erik Buell

Se nel 2019 Buell aveva presentato il suo primo progetto di moto elettrica urbana, chiamata Flow e progettato direttamente da Erik Buell e dal suo team, ora quell'idea si è concretizzata in Fuell Fllow, per la quale sono aperte le prevendite. Fllow offre la comodità e lo spazio di uno scooter di dimensioni considerevoli, ma presenta le caratteristiche e il controllo di una moto di medie dimensioni. I progettisti hanno puntato sulla maneggevolezza, pensata per spostarsi senza sforzo attraverso il traffico urbano. L'accelerazione, invece, pare sia paragonabile a quella di una superbike da corsa.

L'e-commuter completamente elettrico è dotato di una batteria da 10 Kwh, in grado di raggiungere i 240 km con una singola carica che richiede non più di 30 minuti. Il motore è installato assialmente nella ruota posteriore, mentre il pacco batterie è integrato strutturalmente nel telaio. Il cruscotto collegato fornisce anche diverse app e sistemi di sicurezza opzionali sviluppati in collaborazione con iRider.

La due ruote elettrica è stata anche progettata in modo modulare, così da poter essere aggiornata con nuove tecnologie, dalle batterie al motore, passando per le prese di ricarica rapida. Fuell Fllow è disponibile per l'ordine ad un prezzo di 10.495 dollari negli Stati Uniti e anche nei paesi europei.





