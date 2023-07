Ducati World Première: si riparte il 27 luglio con le novità

Partirà giovedì 27 luglio la nuova web series dedicata alla Ducati World Premiere 2024, la serie di appuntamenti con cui da anni la Casa di Borgo Panigale presenta le novità per la stagione successiva.

Il prossimo 27 luglio partirà infatti il viaggio che porterà gli appassionati delle due ruote in tanti luoghi diversi: del deserto alle strade di montagna, passando per città e ovviamente i circuiti.

Nel primo appuntamento si celebrerà uno dei modelli più iconici della Casa di Borgo Panigale e la serie, che riprenderà il 19 settembre, svelerà poi ogni due settimane una nuova moto fino al 7 novembre, occasione per celebrare uno dei modelli più rappresentativi della storia di Ducati.

Le sei tappe dedicate alle novità Ducati 2024 saranno sul sito Ducati.com e sui social della Casa di Borgo Panigale e le novità saranno tutte visibili dal vivo a partire da giovedì 10 novembre, quando EICMA 2023 aprirà al pubblico.

Di seguito il calendario di tutte le puntate della Ducati World Première 2024:

27 luglio 2023: Ducati World Première - Episodio 1

19 settembre 2023: Ducati World Première - Episodio 2

3 ottobre 2023: Ducati World Première - Episodio 3

19 ottobre 2023: Ducati World Première - Episodio 4

2 novembre 2023: Ducati World Première - Episodio 5

7 novembre 2023: Ducati World Première - Episodio 6



