Yamaha R1 Gytr Pro, "limited" con performance da WorldSBK

Yamaha celebra i 25 anni della R1 con la R1 Gytr Pro, una serie limitata di 25 esemplari della sua supersportiva racing, realizzata interamente a mano e destinata ai clienti privati che corrono in pista. Il kit di trasformazione 25th Anniversary messo a punto dalla divisione Genuine Yamaha Technology Racing permette di apportare alla R1 un "upgrade" in grado di assicurare performance analoghe alle moto da WorldSBK.



Tra le principali novità introdotte, da segnalare il telaietto posteriore in carbonio, ultraresistente e leggero, progettato per ospitare un serbatoio di forma modificata, le forcelle anteriori Öhlins Fgr e l'ammortizzatore posteriore TTX, con regolazione del precarico pneumatico.

Il pacchetto per il controllo del motore e l'acquisizione dei dati è stato sviluppato da Ymre nel campionato del mondo WorldSBK e in quello di Endurance della FIM.

Il forcellone rovesciato, frutto dell'esperienza accumulata nelle gare WorldSBK, permette di incrementare assetto e grip al posteriore.

La scocca in fibra di carbonio è ultraresistente e leggera ed è caratterizzata da un nuovo cupolino. Completa il quadro l'evoluzione dei componenti frenanti, firmata dalla Brembo.

Andrea Dosoli, road racing manager di Yamaha Motor Europe, chiarisce: "Abbiamo sviluppato la gamma di componenti performance Gytr Pro insieme ai nostri tecnici del campionato del mondo di Superbike e di quello di Endurance, per offrire ai nostri clienti l'opportunità di sperimentare un livello di prestazioni davvero unico. Con l'edizione della R1 Gytr Pro 25th Anniverary hanno l'opportunità di godersi una moto unica. Una moto che è il più vicino possibile alle specifiche di quelle dei campionati del mondo del momento e che è possibile provare senza avere un contratto Yamaha per gareggiare nel WorldSBK o nell'EWC".

Il modello può essere ordinato solo online, al prezzo di 159mila euro. Con la moto, ognuno dei 25 acquirenti riceverà un invito per una giornata in un circuito di gara con un team di tecnici dedicati di Yamaha che lo seguirà nella configurazione iniziale per la pista.



