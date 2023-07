Un contest per moto custom celebra la Bmw R 18

Un concorso internazionale per i customizzatori di Bmw Motorrad. L'iniziativa della casa dell'elica è quella che vede protagonista la gamma R 18 e che prevede anche una fase nazionale chiamata 'R 18 Your Choice 100 years'. Il contest ha coinvolto i concessionari Bmw Motorrad italiani che insieme ai migliori customizzatori hanno realizzato esemplari unici su base della Bmw R 18 o delle sue derivate.



Il Bmw Motorrad Customizing Championship è un'iniziativa della rete globale di concessionari Bmw Motorrad, con 150 concessionari da 18 paesi. Quattro modelli della serie Bmw Motorrad R 18 possono essere utilizzati dai customizzatori, ovvero R 18, R 18 Classic, R 18 B e R 18 Transcontinental. "Siamo entusiasti di lanciare il primo Bmw Motorrad Customizing Championship - ha affermato Stephan Reiff, head of customer, brand, sales Bmw Motorrad - e questa competizione è una celebrazione della passione e della creatività della rete di concessionari Bmw Motorrad e degli appassionati di moto". I vincitori riceveranno una serie di premi, tra cui l'opportunità di mostrare le loro motociclette personalizzate ai principali eventi motociclistici in tutto il mondo.

In Italia si sono iscritti al contest 30 concessionari con altrettanti progetti di customizzazione. La votazione via web ha stabilito i due vincitori che passeranno alla fase internazionale e che sono stati premiati la sera del 19 Luglio alla House of Bmw in via Monte Napoleone a Milano. I vincitori sono stati Bmw Motorrad Roma con 'Irene' e Top Motors con 'R 18 Sturm und Drang'.

Oltre ai vincitori votati dal pubblico di appassionati sul portale dedicato, sono stati assegnati anche tre premi speciali, ovvero Migliore idea creativa a Valli Motorrad per 'R 18 S Daytona', Migliore esecuzione tecnica a Nivola Style per 'R 18 Queen Bastard' e Migliore celebrazione dei 100 anni di Bmw Motorrad a Gino Auto per 'R 32 M.Y. 2023'.

