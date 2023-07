Per Ducati al via un programma di digital collectibles

Ducati presenta il suo programma di digital collectibles, che utilizza gli strumenti digitali per offrire un nuovo tipo di esperienza agli appassionati e raccontare la storia dell'azienda e il suo futuro. Questa iniziativa, che porta Ducati nel mondo Web3 ha l'obiettivo di aprire ancora di più le porte di Borgo Panigale agli appassionati di tutto il mondo. La storia del brand Ducati sarà interpretata nel corso del 2023 attraverso il rilascio di una sequenza di digital collectibles, che saranno disponibili su XRP Ledger, una blockchain open-source, efficiente dal punto di vista energetico e decentralizzata, alimentata da una comunità di sviluppatori globale. Il primo digital collectible presentato dalla casa motociclistica bolognese è una video-sequenza di tutti i loghi Ducati che si sono susseguiti sui serbatoi delle moto prodotte a Borgo Panigale dal 1946 ad oggi. Il rilascio di questo primo oggetto da collezione digitale è previsto per la giornata di mercoledì 26 luglio. Tutti gli appassionati che si registreranno sul sito web3.ducati.com nei sette giorni successivi alla data del rilascio, lo riceveranno gratuitamente ed otterranno contestualmente l'accesso ai successivi rilasci del progetto.

Per chi si registrerà al sito dopo il 2 agosto rimarrà comunque la possibilità di partecipare ai rilasci dei digital collectibles Ducati in edizione limitata. L'ingresso nel mondo Web3 rappresenta un ulteriore passo della strategia digitale di Ducati che potrà ora avvalersi anche di nuovi prodotti e servizi che verranno realizzati in collaborazione con un player di riferimento in questo mondo come Web3 Pro. Per rimanere aggiornati sul progetto digital collectibles Ducati e sulle date di ogni rilascio sarà disponibile nei prossimi giorni un profilo Twitter dedicato, che sarà condiviso con tutte le persone che si segneranno in lista di attesa da oggi al 26 luglio.

