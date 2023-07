EL'Max e El'City sono i nuovi caschi di Tucano Urbano

Con I due nuovi caschi EL'Max ed El'City, Tucano Urbano arriva puntuale alla scadenza imposta dall'omologazione europea ECE 22.06 che da questo mese di luglio prevede che tutti i caschi di nuova produzione devono iniziare a rispettare le direttive della nuova normativa. La sfida di Tucano Urbano è stata quella di rimanere fedele al design della sua linea caschi e rispettare al contempo i nuovi parametri relativi agli accessori integrati nel casco (luci, Bluetooth, video-camera), così come superare i nuovi test di impatto rotazionale, di punti di battuta su tutta la superficie della calotta e di decelerazione durante l'impatto. "Tutto questo - ha spiegato Mirko Tambascia, product manager del marchio milanese del Gruppo Mandelli - si traduce in un casco sicuramente più protettivo, ma anche più grande e pesante.

Queste caratteristiche avrebbero potuto penalizzare inostri caschi. Per rispettare in toto gli standard della norma, abbiamo deciso di focalizzarci su fitting e proporzioni". Dalla questa strategia è nato El'Max, il nuovo jet in policarbonato, adatto agli spostamenti quotidiani, anche extra urbani e di lunga-media lunghezza. Oltre alla massima sicurezza, El'Max consente un grande comfort grazie all'interno in microfibra traspirante e anallergica con inserti in rete Aero 3D, grazie all'ampio spazio nella zona orecchie e, per finire, grazie alla ventilazione Clima System a 2 prese d'aria. Il prezzo consigliato al pubblico è di 159,90 euro. La città è invece l'ambiente più adatto a El'City, il nuovo casco jet di Tucano Urbano in policarbonato, con doppia visiera e ventilazione Clima System a 3 prese d'aria, pensato proprio per chi si muove quotidianamente nelle strade urbane. Il casco è proposto in tre tinte come verde airborne, grigio moondust e l'immancabile nero.

Prezzo consigliato al pubblico, 149,90 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA