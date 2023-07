Il pilota Enea Bastianini visita lo stabilimento Brembo

Enea Bastianini ha visitato il reparto racing di Brembo a Curno, a pochi chilometri da Bergamo.

Una visita di piacere durante il break estivo della MotoGp, in attesa che il Motomondiale riparta dopo una lunga pausa con il Gp della Gran Bretagna, in programma il primo fine settimana di agosto.

Con il suo staff del Ducati Lenovo Team, il pilota romagnolo è stato accolto dal chief operating officer di Brembo Performance, Mario Almondo, e da alcuni collaboratori dell'azienda. Un tour guidato all'interno dei reparti produttivi dove il pilota ha potuto scoprire come vengono progettati, personalizzati e sviluppati i freni della sua Ducati Desmosedici Gp.

"Per me è stata la prima visita in Brembo - racconta Enea Bastianini - ho scoperto un mondo affascinante, tante persone appassionate e che tifano per me. La lavorazione delle pinze è stata la parte che mi ha colpito di più: dalla progettazione alla produzione passando per la modellazione, le rifiniture, l'assemblaggio, i test ai banchi.

Bastianini è stato poi accompagnato dallo staff Brembo presso il quartier generale dell'azienda, situato all'interno del Kilometro Rosso, il noto Innovation District. Qui ha potuto scoprire The Art of Braking, la mostra spettacolo che racconta l'avventura imprenditoriale di Brembo e i suoi prodotti più iconici.

"Enea ha un grande talento, lo abbiamo già visto in Moto2, lo scorso anno si è classificato terzo nel mondiale piloti MotoGP e adesso può confermarsi con un Team vincente come Ducati. Con uno stile di guida molto fluido e composto", afferma Mario Almondo.





