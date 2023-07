Una serie speciale Aragòn Edition per Triumph Tiger 900

Si chiama Aragòn Edition la nuova versione speciale di Triumph Tiger 900, dedicata alla vittoria di Ivan Cervantes nel raid Baja Aragón. Il primo posto conquistato dal pilota in una delle competizioni off-road piu' impegnative che si possano affrontare su due ruote, risale al 2022 e ad un anno di distanza, Triumph Motorcycles ha pensato di celebrare la performance del fuoriclasse iberico presentando la Tiger 900 Rally Aragón e la Tiger 900 GT Aragón.





Disponibili solo per il 2023, le due moto in edizione speciale sono dotate di un equipaggiamento esteso e di una livrea sportiva e inedita, ispirata alla race bike utilizzata da Cervantes, che in sella ad una Tiger 900 Rally Pro ha dominato i 450 km della competizione, giungendo al traguardo con un vantaggio di un'ora e 6 minuti. Entrambe le nuove special editions Tiger 900 Aragón offrono tutta la tecnologia, le prestazioni e i contenuti tecnici degli allestimenti top di gamma Rally Pro e Gt Pro, a cui si aggiungono caratteristiche dedicate.

Tra queste ultime, una livrea particolarmente elaborata e sportiva, ispirata al mondo delle competizioni, oltre ad un equipaggiamento esteso in termini di robustezza e protezioni per lo sterrato, per finire con uno schema cromatico che prevede l'accostamento di Matt Phantom Black, Matt Graphite e Crystal White, con in piu' espliciti riferimenti Racing Yellow ed una nuova sella dalla colorazione inedita.

La Gt Aragón, oltre alla nuova sella bicolore, mostra anche una livrea in tinte Diablo Red, Matt Phantom Black e Crystal White. Sempre la Gt prevede anche forcelle Marzocchi regolabili dal 45 mm abbinate ad un mono posteriore e regolazione elettronica (idraulica e precarico), mentre la Rally Aragón Edition monta forcelle Showa dalle inappuntabili prestazioni offroad, ampiamente regolabili.

Sul fronte prezzi, i numeri parlano di 16.995 euro per la Tiger 900 Rally Aragon, e 16.395 per la Tiger 900 Gt Aragon.

Disponibilita' da fine luglio in tutte le Concessionarie Triumph Motorcycles.

