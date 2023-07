Ducati a Goodwood all'insegna della velocità

Spazio anche al rosso Ducati al Goodwood Festival of Speed, dove la casa di Borgo Panigale si è presentata con una nutrita rappresentanza. La partecipazione di Ducati all'edizione 2023 dell'evento è stata organizzata nel contesto del più grande tributo che il Goodwood Festival of Speed abbia mai riservato al Campionato Mondiale MotoGP. Il Ducati Lenovo Team si è presentato nel Regno Unito al gran completo con i piloti ufficiali Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, il collaudatore Michele Pirro, il direttore generale Ducati Corse Luigi Dall'Igna e il direttore sportivo Ducati Corse Paolo Ciabatti. "È veramente bello - ha dichiarato Luigi Dall'Igna - essere qui a Goodwood per partecipare a questa splendida festa della cultura motoristica. Il Festival of Speed è una di quelle manifestazioni che gli appassionati delle due e quattro ruote cerchiano in rosso sul calendario e incarna davvero alla perfezione i nostri valori di marca, con cui siamo riconosciuti in tutto il mondo. Quando c'è da celebrare la velocità, Ducati si fa sempre trovare pronta e partecipare a questo evento da Campioni del Mondo in carica è ancora più elettrizzante". Tra i momenti più significativi della presenza di Ducati nel West Sussex, l'incontro tra i due piloti Ducati Campioni del Mondo in MotoGP come Francesco Bagnaia e Casey Stoner. Nella giornata di domenica 16 luglio Bagnaia e Stoner hanno prima incontrato i tanti appassionati presenti e successivamente sono stati immortalati in uno scatto fotografico insieme alle rispettive Desmosedici GP23 e Desmosedici GP8, ovvero le due moto sulle quali entrambi hanno ottenuto il diritto, riservato ai soli Campioni del Mondo in carica, di esporre il numero 1. Nella cornice del Goodwood Festival of Speed 2023 ha trovato spazio anche il prodotto di serie Ducati con la partecipazione nel corso di tutto il weekend di un esemplare di Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, secondo capitolo della collaborazione tra Ducati e Lamborghini, realizzato in edizione numerata e limitata a 630+63 esemplari.

