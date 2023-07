Con 'Titano Ride Out' KTM al Transitalia Marathon

Ktm ha annunciato il programma del 'Titano Ride Out', un raduno riservato ai possessori di moto Ktm della gamma Travel. L'appuntamento è fissato a Rimini sabato 23 settembre 2023, nel contesto del Transitalia Marathon. Il raduno motociclistico è organizzato dal Motoclub Strade Bianche in moto in collaborazione con il Concessionario ufficiale Motorstore di San Marino, per un'esperienza di guida tra strada e fuoristrada leggero, nell'area che da Rimini porta nelle zone del Montefeltro. Il raduno partirà da Piazzale Fellini a Rimini, direttamente dal cuore di Transitalia Expo e Transitalia Marathon. Il percorso si snoderà poi attraverso le strade ricche di paesaggi pittoreschi, castelli medievali e panorami mozzafiato, che dall'entroterra conducono all'area del Montefeltro. Ospite d'eccezione sarà Giovanni Sala, pluricampione del mondo di enduro e dakariano Doc, che dispenserà consigli di guida ai partecipanti e sarà pronto a raccontare decine di aneddoti legati alle sue avventure in sella a una Ktm. 'Titano Ride Out' è in programma sabato 23 settembre ed è riservato a un numero massimo di 100 moto. La quota di partecipazione è di 60 euro per il pilota e 40 euro per il passeggero, mentre i tesserati Fmi godono di un trattamento privilegiato di 50 euro per il pilota e 30 euro per l'eventuale passeggero. L'iscrizione comprende il gadget Ktm di benvenuto, il welcome coffee e il pranzo.

