Un giro nel MetaRide per testare Bmw CE 02

Si chiama MetaRide lo spazio digitale di realtà virtuale di Bmw Morrad, dove gli appassionati di moto possono guidare e sperimentare il nuovo Bmw CE 02 sotto forma di avatar e proprio come nella realtà fisica. La piattaforma dedicata al nuovo eParkourer della casa dell'elica, è stat pensata anche come luogo 'virtuale' di incontro tra gli appassionati di Bmw Motorrad.

L'ambiente visualizzato nel MetaRide di casa Bmw è simile a quello del mondo reale ed è studiato per consentire la sperimentazione. Oltre a poter fare giri di prova con il Bmw CE 02, si può, ad esempio, anche giocare a basket, raccogliere gettoni o procurare una giacca alla moda al proprio avatar. Lo spazio digitale virtuale del marchio sarà gradualmente ampliato anche per altri prodotti in futuro.

La recente anteprima mondiale del Bmw CE 02 si è già svolta in parte nel MetaRide, così come nella 'vera' Berlino, durante il Pure&Crafted Festival, con il mondo virtuale e quello reale in interazione tra loro.

L'accesso al Bmw Motorrad MetaRide avviene tramite il sito web di Bmw Motorrad o i suoi canali social media. E' poi anche possibile entrare nel mondo virtuale direttamente tramite la piattaforma Spatial Metaverse. I prodotti virtuali Bmw Motorrad mostrati nel MetaRide sono, come i loro originali fisici, protetti dall'imitazione. Bmw AG ha infatti già esteso la protezione dei suoi marchi principali, come il logo, per quanto riguarda le future attività dell'azienda nel metaverso.

Pertanto, la protezione del marchio ora si applica non solo ai veicoli in senso tradizionale, ma anche esplicitamente ai beni virtuali, come i veicoli e l'abbigliamento virtuale.