R18 The Crown, una custom spettacolare per i 100 anni Bmw

Per celebrare i 100 annu di Bmw Motorrad, l'artista delle customizzazioni Dirk Oehlerking ha costruito una due ruote di grande fascino, fuori dai soliti schemi. Presentata a Berlino, in occasione dei festeggiamenti per il secolo di attività del brand, la R18 The Crown sembra più una scultura che una moto.

Realizzata utilizzando come base di partenza una R18, questa particolarissima custom presenta un frontale completamente riprogettato, con sospensioni specifiche, un serbatoio da 8 litri dalla foggia altrettanto particolare, ricoperto da un foglio di alluminio dello spessore di 2 mm, mentre il motore, il fanale e la sospensione anteriore sono strettamente di serie. Il colore Champagne-platino è un altro elemento di unicità.

"È l'essenza delle mie creazioni fino ad oggi - spiega Oehlerking, la cui passione e creatività sono sempre state rivolte a motociclette individuali e insolite - Il mio obiettivo era farla apparire potente, elegante e veloce, combinandola con un look innovativo".



