CE 02 è il nuovo eParkkourer secondo Bmw Motorrad

Si chiama CE 02 il nuovo veicolo elettrico a due ruote firmato Bmw Motorrad e pensato per i centri urbani. A due anni di distanza dall'arrivo dello scooter elettrico, il nuovo arrivato va d'inserirsi nella categoria eParkourer ed è pensato appositamente per gli spostamenti cittadini, con un occhio di riguardo al divertimento nella guida di tutti i giorni.





Il nuovo Bmw CE 02 rappresenta una nuova porta di accesso al mondo delle due ruote Bmw Motorrad, da un lato perché elettrico e dall'altro perché si rivolge soprattutto ai giovani.

L'eParkourer secondo la casa dell'elica è pensato per essere agile, pratico, robusto e ridotto all'essenziale in termini di design. Le ruote grandi garantiscono solidità e allo stesso tempo il divertimento di guida su molti terreni. Il nero come colore di base per il telaio, le ruote, il parafango anteriore e la carenatura della piastra del manubrio, e il grigio granito metallizzato opaco per la copertura del motore, offrono un contrasto con il gioco creato dalle superfici opache e lucide.

Nella versione speciale Highline, il nuovo CE 02 si presenta con un aspetto più colorato. Il CE 02 può essere guidato anche da chi si affaccia al mondo delle due ruote a 16 anni, grazie ad una potenza massima di 11 kW (15 CV). Nella versione da 4 kW (5 CV) CE 02 soddisfa anche i requisiti della patente AM e può essere guidato in Italia, ad esempio, a partire dall'età di 14 anni e da chi è in possesso della patente per auto.

Con una velocità massima di 95 km/h, il veicolo è rapido anche sulle strade a scorrimento veloce, mentre l'autonomia di oltre 90 km (per la versione da 11 kW secondo Wmtc) consente di affrontare lunghe avventure in città. Grazie al peso ridotto di soli 132 kg (versione da 11 kW) o 119 kg (versione da 4 kW) e all'altezza ridotta della sella di soli 750 mm, il nuovo CE 02 si distingue anche per la maneggevolezza.

Le modalità di guida Flow e Surf sono di serie. La prima offre l'assetto ottimale per navigare nel traffico urbano, mentre la modalità Surf offre un'esperienza di guida dinamica al di là del traffico cittadino. La modalità di guida sportiva Flash è invece disponibile come optional. Il nuovo Bmw CE 02 è dotato di serie di un caricabatterie esterno con una potenza di carica di 0,9 kW, che consente di effettuare i processi di ricarica con le normali prese domestiche. La ricarica è ancora più veloce con il caricabatterie rapido che eroga una potenza di 1,5 kW, disponibile nell'equipaggiamento opzionale Highline e come accessorio originale Bmw Motorrad (solo per la versione da 11 kW).