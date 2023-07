Con il Teck Pack la Ktm 890 Smt è ancora più supermoto

Si chiama 'Tech Pack' la nuova promozione firmata Ktm e dedicata al modello 890 Smt. Grazie all'iniziativa, fino al 30 settembre, tutti coloro che acquistano la nuova 890 Smt 2023 possono contare sull'installazione gratuita di un ricco pacchetto di ausili alla guida per la tourer austriaca.

Caratterizzata da un Dna che la posiziona nel mezzo tra una 'supermoto' e una vera e propria tourer, la Ktm 890 Smt è arrivata sul mercato lo scorso mese di aprile e potrà ora contare sul pacchetto di accessori, in omaggio e che comprende un concentrato di dotazioni elettroniche del valore di 949 euro.

Il Tech Pack è composto dal Quickshifter+, dal sistema di regolazione della coppia in frenata (Msr), così come dal Cruise Control e dalla modalità di guida Track, che consente di impostare la risposta dell'acceleratore Ride By Wire su 3 livelli e di regolare l'intervento del controllo di trazione su 9 livelli.

La promozione Teck Pack è valida presso i Concessionari KTM aderenti all'iniziativa.