Ducati in Spagna e Portogallo con Gruppo Volkswagen

La filiale spagnola del Gruppo Volkswagen diventerà l'importatore ufficiale del marchio Ducati in Spagna e Portogallo, ad eccezione delle Isole Canarie, a partire da gennaio 2024.

L'annuncio è stato dato da Ducati e Volkswagen Group España Distribución a Madrid, nel corso di un evento a cui hanno partecipato Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding, Francesco Milicia, vp global sales and after sales di Ducati, Francisco Pérez Botello, presidente di Volkswagen Group España Distribución e Carlos T. López Panisello, direttore generale Ducati per Spagna e Portogallo.

All'evento hanno partecipato oltre un centinaio di ospiti, tra cui media di settore e istituzionali, dirigenti delle società del Gruppo Volkswagen in Spagna, l'associazione spagnola per le auto (Anfac) e quella per il settore delle due ruote (Anesdor). Per l'occasione sono state esposte alcune moto in gamma, tra cui una Multistrada V4 Rally, uno Scrambler Icon e uno Streetfighter V4 S, una selezione di abbigliamento e accessori Ducati e la replica della Desmosedici Gp23 guidata dal Campione del Mondo in carica della MotoGPp Francesco Bagnaia.

"Ci viene offerta una straordinaria opportunità - ha commentato Francisco Pérez Botello - per continuare a crescere come azienda e per portare la Ducati in una nuova era nel mercato iberico". Il direttore generale di Ducati per Spagna e Portogallo, Carlos T. López Panisello, ha dichiarato che le priorità strategiche del marchio si concentreranno sul rafforzamento del posizionamento upper-premium del marchio e sul porre gli appassionati sempre più al centro. Ha inoltre anticipato l'obiettivo commerciale di rendere quello iberico il secondo mercato più importante per Ducati in Europa.

"La collaborazione con Volkswagen Group España Distribución - ha commentato Claudio Domenicali - ci darà l'opportunità di creare un rapporto ancora più stretto con i nostri appassionati in Spagna e Portogallo, grazie all'importante presenza che l'azienda ha sul mercato, al suo team di professionisti e alla spinta all'innovazione e digitalizzazione dei suoi servizi".