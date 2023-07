Il Next-Gen Tour di Scrambler Ducati anche a Vienna

Dopo le tappe di Londra, Milano, Monaco di Baviera, Parigi e Madrid, Scrambler Ducati ha aggiunto un appuntamento speciale al calendario del Next-Gen Tour. Lo scorso venerdì, infatti, la città di Vienna è diventata la sesta metropoli europea toccata dal progetto internazionale.

Per l'occasione, musica, colori e arte digitale abbinati alla nuova generazione Scrambler Ducati si sono dati appuntamento all'MQ Amore Minigolf Sculpture Park, nel centro della capitale austriaca, dove i partecipanti hanno vissuto un giorno in stile Scrambler, tra attività all'aperto, contenuti digitali e ialtre niziative.

In totale, sono stati oltre 2000 gli appassionati che hanno partecipato agli eventi del Next-Gen Tour, scoprendo da vicino i nuovi modelli Scrambler, con la possibilità di salire in sella effettuando o prenotando un test ride per le strade cittadine.

Alle attività legate maggiormente al mondo delle due ruote sono stati affiancati anche momenti di surf indoor di Monaco di Baviera e Madrid, realtà aumentata di Milano, spettacoli musicali di Londra e Parigi e partite a minigolf a Vienna.

La nuova generazione Scrambler, presentata a novembre 2022 nel settimo episodio della Ducati World Première, si presenta in una veste completamente rivista dal punto di vista estetico, più leggera di 4 kg rispetto alla generazione precedente e dotata di un'elettronica che prevede Ride by Wire, Riding Mode, Traction Control e Ducati Safety Pack con Abs Cornering di serie, oltre alla nuova strumentazione con Tft da 4,3" a colori e con Hmi dedicata.

Il look dello Scrambler si adatta poi a tutti i gusti e le esigenze con grande facilita, visto che il modello Icon è disponibile in nove colorazioni diverse, grazie alle cover intercambiabili. Per i possessori di patente A2 c'è anche la versione 35 kW.