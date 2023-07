La gamma Bmw Motorrad si rifà il trucco per il 2024

La gamma Bmw Motorrad si aggiorna in vista del 2024. Sono infatti diverse le misure di aggiornamento dei modelli che saranno incluse nel programma Bmw Motorrad per l'anno a venire. I modelli potranno essere ordinati nelle nuove configurazioni presso tutti i partner Bmw Motorrad a partire da agosto 2024.

Le novità partiranno già dalle 'piccole' della famiglia, visto che per la Bmw G 310 R, nella versione Sport, sarà previsto un nuovo colore Racingblue metallizzato. Per la versione Passion, il nuovo colore sarà Granitgrey metallizzato.

Anche per la Bmw G 310 Gs, la Versione Rally avrà il nuovo colore Racingred Sul fronte della Bmw F 900 R, la versione Basic avrà il nuovo colore Racingred, mentre la versione Triple Black sarà caratterizzata dalnuovo colore Blackstorm metallizzato. La versione Sport del medesimo modello avrà il nuovo colore Lightwihite. Anche l'allestimento XR della F 900 si avvarrà della nuova livrea Lightwhite uni 2.

La famiglia delle K, in particolare la 1600 Gt e la K 1600 Gtl, potranno contare sulle varianti previste da Opzione 719 'Havanna' in Polvere meteorica 2 metallizzato. La Variante Extension includerà anche la sella marrone e i cerchi forgiati Classic.

Le novità 2024 per la gamma Bmw si estenderanno anche alla R 1250 Rt, sia nella versione Basic che Sport, così come alla R 1250 Adventure, disponibile nel nuovo colore Racingblue metallizzato. Non sarà esclusa dai cambiamenti nemmeno la custom R 18, per la quale arriverà il nuovo colore Blackstorm metallizzato/Vitage (aggiuntivo). Per l'Opzione 719 dedicata alla R 18, entrerà in scena il nuovo colore Velvet Green, mentre il Mineral White non più disponibile.

Simili novità saranno adottate anche per i modelli R 18 B, R 18 Transcontinental e per gli scooter della famiglia C e Ce.