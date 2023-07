Ducati Memorabilia si arricchisce con i pezzi della Gp16

Il progetto Ducati Memorabilia si arricchisce con i componenti della Gp16 di Borgo Panigale. Il progetto è quello che offre la possibilità agli appassionati ducatisti di acquistare i pezzi autentici delle moto utilizzate dai piloti ufficiali nei campionati MotoGP e World Superbike.

Lanciato nel 2019 da Ducati e Ducati Corse, Memorabilia offre la possibilità di diventare proprietari di pezzi autentici e certificati delle moto utilizzate negli ultimi anni dai piloti ufficiali, per esaudire il desiderio di tanti ducatisti di collezionare componenti autentici dei motori delle rosse di Borgo Panigale ufficiali. Biella, pistone, asse a camme e albero motore, tutti componenti che raccontano la storia delle competizioni secondo Ducati.

La novità del 2023 è l'arrivo dei componenti impiegati nel motore Desmosedici Gp16, ovvero l'albero a camme di scarico, l'albero a camme di aspirazione originale Desmosedici, la biella originale Desmosedici e il pistone originale Desmosedici Gp16.

Ogni Memorabilia è confezionato in una scatola e corredato dal suo certificato di autenticità firmato da Claudio Domenicali, amministratore delegato ducati, e Luigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse. Insieme al certificato, il proprietario del Memorabilia troverà anche la descrizione tecnica del pezzo che ha scelto, oltre al riferimento al pilota e alla stagione in cui ha gareggiato e la posizione finale di gara come ulteriore garanzia di unicità e originalità.

I Memorabilia possono essere acquistati presso il Ducati Store di Borgo Panigale, oltre che presso tutta la rete di concessionari Ducati e online sullo Shop.Ducati.com. Ogni pezzo verrà consegnato e protetto da una teca di plexiglass, oltre a essere corredato dal suo certificato di autenticità. La disponibilità di pezzi è limitata e le richieste verranno evase seguendo l'ordine di arrivo.