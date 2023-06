Triumph punta al 'piccolo' con Speed 400 e Scrambler 400 X

La famiglia modern classics di Triumph si allarga, con l'arrivo delle 'piccole' Speed 400 e la Scrambler 400 X. Ultime nate e prossime a debuttare all'interno della gamma, la Speed 400 affianca le roadster Speed Twin 900 e 1200, mentre la Scrambler 400 X trae ispirazione per il suo design muscoloso dalle sorelle maggiori Scrambler 900 e 1200, I due modelli sono figli di Si progetti completamente nuovi e sviluppati intorno ad un nuovo powertrain, al cui centro pulsa il nuovo motore monocilindrico di innovativa concezione.

L'obiettivo dichiarato da Triumph per entrambi i modelli e' quello offrire, ad un prezzo interessante, un pacchetto di classe superiore, rispetto all'attuale offerta di mercato di pari cilindrata.



Stile e cura costruttiva sono ispirati ai modelli di cilindrata superiore, così come lo sono i contenuti tecnologici e il livello di equipaggiamento standard. Pensati con un occhio di riguardo ai giovani e alla futura generazione di motociclisti Triumph, anche gli intervalli di manutenzione prolungati che concorrono ad aumentare l'elevata accessibilita' delle due nuove 400.

Concepite e disegnate ad Hinckley, il quartier generale di Triumph nel Regno Unito, entrambe le nuove Modern Classics 2024 sono state sviluppate partendo dall'obiettivo di riportare il costruttore britannico all'interno di un segmento altamente competivo a livello di prezzo.

Le livree scelte per la Speed 400 sono in duplice tonalita', dotate di grafiche Triumph sul serbatoio, per riflettere l'attitudine da roadster. I colori disponibili sono Carnival Red, Caspian Blue e Phantom Black. La personalita' all-road della Scrambler 400 X si riflette invece in alcune dotazioni aggiuntive e pratiche, come le protezioni riservate al faro anteriore e al radiatore, i paramani e un parafango anteriore maggiorato. La Scrambler 400 X sara' disponibile in 3 varianti cromatiche, ovvero Matt Khaki Green & Fusion White, Carnival Red & Phantom Black, oppure Phantom Black & Silver Ice.

Entrambi i modelli verranno commercializzati in India a partire dall'estate e saranno in vendita nei mercati occidentali dall'inizio del 2024, quando verranno annunciati anche i prezzi di vendita.