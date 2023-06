Pirelli sarà fornitore esclusivo pneumatici a Moto2 e Moto3

A partire dal 2024 e fino al 2026, incluso, Pirelli diventerà il fornitore ufficiale ed esclusivo di pneumatici per le classi Moto2 e Moto3. Questo nuovo accordo triennale, attualmente in via di definizione, vedrà il marchio italiano di pneumatici diventare parte integrante dei Gran Premi delle due classi.

Ad oggi, Pirelli vanta giù un'esperienza pluriennale come fornitore unico per tutte le classi del Campionato Mondiale Motul Fim Superbike e ora amplia il proprio portfolio di competizioni motociclistiche includendo Moto2 e Moto3, fucina di talenti più importante nel motorsport a due ruote a livello globale. Pirelli metterà a disposizione di entrambe le classi la propria gamma di pneumatici slick Diablo Superbike.

Grazie a questo accordo, i campionati Moto2 e Moto3 diventeranno un punto di reoferimento per la valorizzazione del marchio Pirelli, della sua tecnologia e della sua crescita commerciale e industriale. L'accordo si estende anche al progetto Road to MotoGP in quanto Pirelli diventa il fornitore ufficiale e unico di pneumatici per tutte le classi di Campionato Mondiale Finetwork Fim JuniorGP, Idemitsu Asia Talent Cup, Northern Talent Cup e Red Bull MotoGP Rookies Cup, che si aggiungono all'impegno già consolidato nella Fim MiniGp World Series.

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Aldo Nicotera, senior vice-president e head of moto and cycling Pirelli - che Dorna ci abbia scelti per diventare il nuovo fornitore di Moto2 e Moto3 per le prossime tre stagioni. Si tratta di un ulteriore riconoscimento della nostra autorevolezza nel motorsport e anche di un chiaro segnale di apprezzamento per il lavoro che da 20 anni svolgiamo nel Campionato Mondiale Superbike. Con questo nuovo accordo di fornitura, accompagneremo le giovani promesse del motociclismo, dai primi passi in questo sport fino alle competizioni di vertice, WorldSBK e MotoGP".