Moto, l'epopea delle 175 cc in mostra a Cuneo

Fino a lunedì 3 luglio l'ex Casa di Betania, sede di Confindustria Cuneo, ospita la mostra "Le 175 cc che hanno fatto la storia", dedicata al modello che segnò un'epoca nella storia dell'industria motociclistica.

Benelli, Ducati, Bianchi, Guzzi, Gilera, Agusta, per citare solo alcuni dei marchi più famosi, sono protagonisti dell'esposizione nel parco Amilcare Merlo, insieme alla rara Chianale che venne realizzata negli anni Trenta dall'omonima casa costruttrice cuneese. La "centosettantacinque" fu il primo modello di moto per la famiglia, prima che l'avvento delle utilitarie segnasse il declino delle due ruote come mezzo di trasporto.

"Questa è la prima mostra in un percorso che faremo per aprire al pubblico le porte di Confindustria Cuneo" spiega Mariano Costamagna, presidente dell'associazione industriale.

L'esposizione è visitabile liberamente dalle ore 9 alle 18, fino a lunedì 3 luglio.