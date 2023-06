Ducati Streetfighter più sportivo con accessori Performance

Lo Streetfighter V4, che nel 2023 è stato protagonista dell'evoluzione di tutta la famiglia con i modelli V4, V4 S e V4 Sp2, rappresenta un riferimento per prestazioni nel segmento delle naked supersportive e spinge su sportività e leggerezza con gli accessori Ducati Performance pensati ad hoc.

Il catalogo accessori Ducati Performance offre infatti numerose soluzioni per rendere lo Streetfighter V4 ancora più leggero e valorizzarne l'indole sportiva, con tante componenti che ne esaltano l'estetica e la dinamica trasformando ogni Streetfighter V4 in un vero e proprio esemplare unico, secondo i gusti e la personalità del proprietario.

Il pacchetto Sport riunisce diversi accessori per sottolineare l'anima racing dello Streetfighter V4, permettendo anche di risparmiare sull'acquisto delle singole componenti.

Questa proposta punta sulle componenti in alluminio lavorato dal pieno, come il tappo serbatoio, le leve freno e frizione e i contrappesi manubrio, e sugli indicatori a Led dinamici. Non manca nemmeno la fibra di carbonio del leggero portatarga.

Lo Streetfighter V4 può diventare ancora più grintoso e sportivo grazie ai numerosi particolari in fibra di carbonio come i parafanghi anteriore e posteriore, la cover strumentazione, che migliora la protezione aerodinamica, la cover serbatoio, la cover pignone e le ali biplano, realizzate in fibra di carbonio strutturale.

I silenziatori omologati Akrapovič permettono poi di alleggerire ulteriormente lo Streetfighter V4, con un risparmio di peso pari a 0,8 kg. Il corpo in lega di titanio e i fondelli in carbonio garantiscono leggerezza e resistenza alle alte temperature e, abbinati alla griglia a nido d'ape in corrispondenza del foro di uscita dei gas, donano un look ancora più aggressivo alla naked supersportiva di Borgo Panigale.

L'intera gamma di accessori è disponibile sul sito Ducati.com, dove, tramite la sezione 'Configuratore' è possibile scegliere i propri accessori preferiti per rendere unico il proprio Streetfighter V4 e condividerli con la concessionaria Ducati più vicina.