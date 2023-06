Nerva sbarca in Italia con lo scooter elettrico Exe

Arriva in Italia Exe, lo scooter elettrico firmato Nerva e fornito delle innovative batterie LFP, che offrono alta stabilità termica, maggiore durata e alta capacità specifica. Oltre alla versione completa, l'Exe può venir acquistato con l'opzione del noleggio delle batterie per 5 anni, al termine del quale entrano in un programma umanitario di riutilizzo gestito dalla Fondazione EKI che le vedrà installate in varie località dell'Africa.

Si tratta di uno scooter GT, adatto sia al trasporto urbano sia alla guida su strada aperta, dove ha una velocità di punta di 125 km/h e una grande capacità di carico, grazie alla disposizione delle batterie nel pianale. La potenza nominale del motore è di di 9 kW (pari a 12,2 CV) con punte di 12 kW (16,3 CV), mentre la coppia raggiunge i 48 Nm a 1.720 giri/min.

Nerva Exe ha due batterie Litio Ferro Fosfato da 2,88 kWh per un totale di 5,76 kWh, con la ricarica completa che richiede 4,2 ore, mentre dopo 3,3 ore la ricarica è all'80%. Nerva garantisce le sue batterie per 5 anni e almeno 6.000 cicli di ricarica, quindi 900.000 km di utilizzo in modalità Eco o 690.000 km in modalità Normal. E, come detto, le batterie prese a noleggio e restituite a Nerva entrano in un programma umanitario di riutilizzo in Africa, con il proprietario che potrà sapere in quale località e a quale utilizzo è stata destinata la sua vecchia batteria.