Ducati sempre più sostenibile con il Gruppo Hera

Progetti di protezione ambientale, recupero e valorizzazione, per Ducati che punta a conciliare sosteniobilità e produttività. La casa motociclistica di Borgo Panigale lavora insieme a diversi partner, tra i quali anche il Gruppo Hera.

Insieme, le due realtà del territorio emiliano collaborano nell'impiego di processi e tecnologie che riducono gli impatti delle attività di Ducati sull'ambiente, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti e all'ottimizzazione dell'efficienza energetica.

Grazie alla partnership con Herambiente Servizi Industriali, la più grande realtà italiana dedicata alla gestione dei rifiuti industriali, Ducati ha infatti implementato un piano di trattamento che nel 2022 ha portato l'azienda di Borgo Panigale ad avviare al recupero il 98% dei rifiuti prodotti dalle sue attività.

Fra i rifiuti gestiti, accanto agli imballaggi in cartone, plastici o misti, figurano anche materiali particolari e di complessa gestione come, ad esempio, i filtri utilizzati per l'abbattimento fumi. Anche questi rifiuti, opportunamente trattati, trovano una via al recupero.

Un altro intervento concreto definito insieme a Hera è lo sviluppo della centrale di trigenerazione che si trova nella sede di Ducati a Borgo Panigale, gestita da Hera Servizi Energia. L'impianto è capace di fornire energia elettrica, termica e frigorifera riducendo le emissioni di Co2 immesse in atmosfera.

A dicembre 2022, nello stabilimento di Borgo Panigale, è stato anche ufficialmente inaugurato il nuovo edificio Finitura e Delibera Estetica, classificato Nearly Zero Energy Building, ovvero dal fabbisogno energetico quasi nullo perché progettato secondo accurati criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.