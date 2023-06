Ducati in Sardegna in compagnia dei club ufficiali

Un'intera settimana dedicata interamente alla passione Ducati. È questo il concetto che dà vita al World President Tour & Meeting, l'evento annuale riservato ai presidenti dei Ducati Official Club, che in questa edizione 2023 ha visto riuniti 73 partecipanti da 24 nazioni in un percorso itinerante tra le località della Sardegna.

Ducati ha organizzato per i 73 partecipanti un'esperienza di viaggio in moto della durata di sette giorni alla scoperta del nord della Sardegna. L'itinerario ha toccato alcune delle località come Olbia, La Maddalena e Stintino e percorsi panoramici come la Strada Provinciale 49 che collega la città di Alghero e il comune di Bosa.

Per affrontare il susseguirsi di curve, i presidenti dei club hanno avuto a propria disposizione una selezione di moto dalla gamma Ducati, dalla Multistrada V4 Rally alla DesertX, passando per il Monster, lo Scrambler Icon, lo Streetfighter V4, l'Hypermotard 950 Rve e la SuperSport 950 S. I partecipanti hanno potuto testare tutte le moto, scambiandosele lungo il percorso e scoprendo le potenzialità di ogni modello.

L'esperienza all'insegna delle due ruote è stata occasione anche per incontrare il management Ducati. Ad aprire il primo giorno di evento è stato infatti Francesco Milicia, vp global sales and after sales Ducati. "Il forte spirito di squadra che caratterizza i Ducati Official Club - ha commentato Milicia - è veramente straordinario e mi lascia sempre senza parole. Il loro contributo ad alimentare la passione per Ducati nel mondo è fondamentale e d'ispirazione per tutta l'azienda".

La community dei D.o.c. conta 341 sedi in 66 paesi del mondo, con oltre 38.000 membri appartenenti alla grande famiglia Ducati. Tutte le informazioni sui Ducati Official Club, sui vantaggi riservati ai membri e le modalità di iscrizione sono disponibili sulla pagina dedicata del sito ufficiale Ducati.

Per tutti gli amanti dei viaggi su due ruote che vogliono vivere un'esperienza come quella organizzata per i presidenti dei D.o.c, Ducati propone poi le DRE Travel Adventures, ovvero esperienze pensate per incuriosire, divertire ed emozionare i motociclisti di tutto il mondo attraverso la scoperta di destinazioni da sogno in sella a moto Ducati. Maggiori dettagli sulle experience e il calendario 2023 sono disponibili su Ducati.com.