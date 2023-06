Il 'metodo Ducati' tra innovazione continua a bellezza

Innovazione e tecnologia che vanno di pari passo alla bellezza su due ruote, per il 'metodo Ducati' che da anni investe quotidianamente nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia. Dalla Multistrada V4 allo Scrambler, passando per la Panigale V4, ogni modello è pensato per offrire agli appassionati delle due ruote di Borgo Panigale il meglio.

In questo senso, l'elettronica gioca un ruolo fondamentale ed è per questo motivo che, soprattutto negli ultimi 15 anni, Ducati punta sulle soluzioni elettroniche che consentono di affinare il carattere di ogni moto, in funzione della destinazione d'uso, dalle performance in pista con la Panigale V4 al viaggio più confortevole ed emozionante con la Multistrada V4.

Ducati ha introdotto negli anni molte fra le soluzioni divenute in seguito standard sulle moto dei diversi segmenti.

Nel 2008, per esempio, con la 1098R Ducati è stata la prima casa motociclistica a introdurre il Traction Control su una moto.

Solo un anno dopo, il faro anteriore a Led introdotto sullo Streetfighter 1100 ha rappresentato un'altra premiere mondiale di Ducati.

Nel 2010, la casa motociclistica ha presentato la prima moto al mondo in grado di 'cambiare carattere' grazie alla presenza dei Riding Mode, la Multistrada 1200 S. Altre innovazioni elettroniche introdotte sono poi la strumentazione Tft del Diavel, nel 2011, mentre nel 2012 la 1199 Panigale ha visto l'introduzione in campo motociclistico del gruppo ottico Full-Led e della gestione elettronica del freno motore.

Sul fronte della sicurezza, nel 2014 la casa di Borgo Panigale ha introdotto assieme a Dainese la prima moto con un sistema integrato in grado di dialogare con l'airbag della giacca come la Multistrada 1200 Touring D|Air. Nel 2018, poi, Ducati ha introdotto il sistema che permette la derapata controllata in frenata sulla Panigale V4, lo Slide By Brake.

Nel 2020, con la Multistrada V4, è stata la volta dei radar, che hanno permesso l'implementazione dei sistemi di Adaptive Cruise Control e Bilnd Spot Detection. Il 2023 ha invece visto l'arrivo dalle deattivazione estesa sulla Multistrada V4 Rally, un sofisticato sistema che spegnendo i due cilindri posteriori permette la riduzione dei consumi e del calore.

Oltre a lavorare per introdurre sul mercato nuove soluzioni tecniche, l'R&D Ducati si impegna quotidianamente per evolvere e perfezionare le moto già esistenti, migliorandole anno dopo anno. Il tutto, con l'approccio di sviluppare internamente, assieme ai propri fornitori, le tecnologie da introdurre sulle proprie moto.