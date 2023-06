Ducati a Misano per un GP sostenibile e inclusivo

Dopo aver tinto di rosso la Curva del Correntaio al GP del Mugello, chiuso con un podio interamente Ducati e la vittorio di "Pecco" Bagnaia, la Tribuna Ducati dà un secondo appuntamento ai tifosi per il GP di Misano del 9-10 settembre. Già al Mugello, la tribuna Ducati ha dato vetrina all'iniziativa "KiSS - Keep it Shiny and Sustainable", programma di sostenibilità sociale e ambientale sviluppato al GP d'Italia e che avrà continuità anche a Misano, come in altre tappe della MotoGP.

A un Kit del Tifoso realizzato in cotone per facilitarne il riutilizzo, ed alla Tribuna dedicata a persone con disabilità, si affiancano il Pass Hospitality in carta piantabile, la Pit Walk solidale dedicata a persone con disabilità e la raccolta delle eccedenze alimentari dell'hospitality, che verrà donata ad associazioni benefiche. L'impegno di Ducati proseguirà al GP di San Marino e della Riviera di Rimini, che si terrà al Misano World Circuit Marco Simoncelli, sede storica della World Ducati Week.

In quest'occasione il Ducati Lenovo Team correrà con livree speciali in Giallo Ducati che omaggiano la storia sportiva della Casa di Borgo Panigale. La Tribuna Ducati di Misano "punterà" sulla Curva del Carro, uno dei punti più spettacolari del circuito, permettendo di seguire numerose azioni di sorpasso.

Come accaduto al Mugello, anche a Misano i biglietti assecondano il nuovo format MotoGP, che ha inserito in calendario la Sprint Race nella giornata di sabato; i tifosi potranno dunque acquistare pass validi per entrambe le giornate o per la sola giornata di domenica, disponibili nell'apposita sezione online del sito Ducati.