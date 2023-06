Bmw Motorrad ha prodotto la milionesima Gs con motore boxer

La milionesima Gs dotata di motore boxer è uscita dalla linea di produzione dello stabilimento Bmw Motorrad di Berlino-Spandau, mentre una nuova edizione è pronta al debutto. L'esemplare che ha fatto toccare quota un milione è quello di una Bmw R 1250 Gs.

Se le moto Bmw vengono prodotte a Berlino dal 1969 e i modelli Motorrad Gs con motore boxer dal 1980, la nuova edizione della famiglia Gs, ovvero la R 1300 Gs, è ormai prossima alla presentazione ufficiale, annunciata per il 28 settembre 2023 all'inaugurazione del nuovo Bmw Motorrad Welt di Berlino.

"Con la R 80 G/S e la sua combinazione unica di performance sia in strada che fuoristrada, per uso quotidiano e a lungo raggio - ha commentato Markus Schramm, head of Bmw Motorrad - abbiamo creato nel 1980 il nuovo genere di moto da turismo enduro. La Gs con motore boxer è diventata un'icona, che ha ottenuto un successo globale in questo segmento e una pietra miliare indispensabile nella gamma di modelli Bmw Motorrad".

"Sono quindi molto contento che oggi, e soprattutto nell'anno del nostro centesimo anniversario - ha aggiunto Schramm - siamo in grado di contribuire a una pietra miliare nella storia aziendale del Bmw Group con la milionesima moto Gs con motore boxer. Sono altrettanto lieto che la storia sarà presto completata da un capitolo emozionante con numerose innovazioni con la nuova R 1300 Gs".

La milionesima Bmw GS con motore boxer è una R 1250 Gs in Triple Black Style ed è stata festeggiata durante una riunione di fabbrica presso lo stabilimento di Berlino-Spandau.