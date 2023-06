Ducati Multistrada V2 S è Thrilling Black & Street Grey

Per il 2024 la Ducati Multistrada V2 S si veste di nuovo, con l'aggiornamento della gamma colori che ora comprende anche la livrea Thrilling Black & Street Grey.

I nuovi colori vanno ad affiancarsi a quelli della classica livrea in Ducati Red.

La nuova colorazione è stata pensata per esaltare l'animo sportivo della Multistrada con uno schema colori che alterna l'eleganza dello Street Grey con l'energia del Rosso GP 19. A completare il look, i cerchi in rosso e la nuova grafica del nome del modello.

Un'importante caratteristica della Multistrada V2 S è l'attenzione che gli ingegneri Ducati hanno riservato all' aspetto ergonomico. La Multistrada V2 S si presenta infatti con un'altezza sella a 830 mm che facilita l'appoggio dei piedi a terra, oltre che pedane posizionate per assicurare la giusta abitabilità anche ai piloti di statura più elevata.

Sotto la sella batte il motore bicilindrico Ducati Testastretta 11 gradi da 937 cm3. Omologato Euro 5, il Testastretta eroga una potenza massima di 113 CV a 9.000 giri/minuto e una coppia massima di 10 kgm a 6.750 giri/minuto.

Un'elettronica di alto livello completa la configurazione della Multistrada V2 S.

Il pacchetto comprende ABS Cornering, Vehicle Hold Control, Ducati Traction Control e il sistema Ducati Brake Light, che in caso di brusca frenata attiva automaticamente la luce posteriore per segnalare il rallentamento. Rispetto alla versione standard, la Multistrada V2 S monta di serie anche Cruise Control, Ducati Quick Shift Up & Down e cruscotto con schermo Tft a colori da 5''.

La Multistrada V2 S è disponibile a partire da 18.690 euro, anche in versione depotenziata a 35 kW per i possessori di patente A2, con una riduzione di 1.000 euro sul prezzo di listino.