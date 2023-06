Metzeler a Budapest per i 120 anni di Harley Davidson

Harley Davidson festeggia i suoi 120 anni a Budapest e Metzeler sarà official event partner della festa e raduno motociclistico europeo più importante dell'anno.

Il marchio sarà presente alle celebrazioni per i 120 anni di Harley-Davidson che si svolgeranno a Budapest dal 22 al 25 giugno.

Il brand di pneumatici di origini tedesche avrà uno spazio espositivo, all'interno dell'Harley-Davidson Village, completamente dedicato a Cruisetec e Me888 Marathon Ultra, pneumatici progettati per le cruiser di ultima generazione.

Presso lo stand Metzeler verrà anche offerto il check-up gratuito della pressione dei pneumatici e, per i motociclisti che lo vorranno, sarà possibile acquistare e effettuare il cambio gomme direttamente nel corso del raduno.

Metzeler sarà anche promotore di una serie di iniziative.

Sarà infatti sponsor del Custom Bike Show ufficiale in programma venerdì 23 giugno, concorso che, sulla base della creatività e del livello di customizzazione, premia le moto più belle in diverse categorie. Il marchio di pneumatici sarà promotore anche di tre premi speciali: quello per la migliore creazione dello show, il Metzeler People's Choice Award, ovvero la moto più bella eletta da una giuria popolare, e il Metzeler Judges' Choice, la customizzazione migliore a insindacabile giudizio della giuria ufficiale dell'evento.

Inoltre, presso lo stand Metzeler, nel corso delle quattro giornate un'artista realizzerà un serbatoio peanut celebrativo dedicato ai 120 anni di Harley-Davidson che, successivamente, verrà messo all'asta a scopo di beneficenza insieme agli altri serbatoi realizzati nel corso del Metzeler Custom Tour.