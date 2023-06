La campagna di Yamaha Neo's è in formato 3d

Yamaha Motor punta su un Dooh 3d per la campagna 'Zitto Zitto ti porta dappertutto' creata per lo scooter Neo's. Il cinquantino elettrico Yamaha sarà infatti il soggetto in esclusiva per un mese del maxi ledwall angolare Dooh 3.0 di Aerostar, il primo impianto su suolo nazionale ad altezza d'uomo in zona pedonale.

Situato nella cornice milanese di Corso Como, l'impianto si impone con i suoi 25 mq che permettono all'utente una visione più immersiva e coinvolgente. "I canali di comunicazione tradizionali - ha spiegato Umberto Ottolina, division marketing e communication manager di Yamaha - come le Ooh si evolvono in Dooh e 3D Dooh. Gli stessi progressi tecnologici li fa la mobilità con il commuting urbano che per Yamaha va anche nella direzione di un elettrico pratico e sostenibile" Oltre al Neo's, anche le tre e-bike nipponiche Moro, Wabash e Crosscore sono protagoniste di una grande campagna Dooh a livello nazionale e a Milano con i maxi formati della Coin, in Piazza 5 Giornate e in San Babila. Inoltre, i mezzi elettrici Yamaha dominano anche 315 pensiline digitali in tutto il capoluogo lombardo.

La campagna è presente anche a Roma con l'imponente allestimento dei 135 mq tra via Aurelia e Piazza Irnerio. Le affissioni sono state precedute da una campagna radio su Radio 24, Radio Deejay, M2O e Lifegate.