L'usato secondo Bmw Motorrad si chiama Timeless

Una nuova famiglia di prodotto interamente dedicata all'usato, per Bmw Motorrad che presenta Timeless. "Una moto Bmw che ha già fatto un po' di strada - ha spiegato Alessandro Salimbeni, direttore generale di Bmw Motorrad Italia - è una moto che ha già vissuto delle avventure, con una storia da raccontare".

"Ogni Bmw Timeless - ha aggiunto Salimbeni - ha viaggiato, visto paesaggi e superato sfide ed è pronta a farlo ancora insieme al suo nuovo proprietario. E se il valore di una moto è proprio la sua storia, noi di Bmw Motorrad abbiamo il compito di supportarlo nel tempo. Con Bmw Timeless il marchio Bmw Motorrad diventa ancora più inclusivo, rendendosi di fatto ancor più accessibile".

Per celebrare il concetto Bmw Timeless, tutta la rete di vendita Bmw Motorrad in Italia resterà aperta durante il weekend del 17 e 18 giugno per incontrare i clienti e gli appassionati di moto, con cui parlare dell'usato Bmw, dei vantaggi che offre, delle storie vissute che ha da raccontare e di quelle tante avventure che potrà ancora scrivere.

"Credo fermamente - ha concluso Salimbeni - che nell'attuale scenario di mercato l'usato Bmw rappresenti un'interessante alternativa a prodotti nuovi, anche di altre marche, soprattutto per quei motociclisti più esigenti che sognano di guidare una moto dai grandi contenuti tecnologici e capace di regalare un impareggiabile piacere di guida, senza tralasciare il non trascurabile dato del prezzo d'acquisto".