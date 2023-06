Suzuki all'Hat Adventourfest Ponte di Legno

Suzuki sarà tra i protagonisti dell'Hat Adventourfest Ponte di Legno, che si svolgerà nella località montana lombarda nel prossimo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 giugno.

Cuore pulsante dell'Adventurefest sarà l'Hat Village in Piazzale Cida che sarà a ingresso libero per tutto pubblico.

Suzuki sarà presente con un'area espositiva. Lo spazio allestito dalla casa di Hamamatsu darà a tutti i visitatori la possibilità di osservare da vicino le V-Strom 800De e 1050De e di registrarsi gratuitamente per un test ride.

Le V-Strom 800De e 1050De sono le due novità 2023 con la più spiccata vocazione fuoristradistica. Entrambe sono caratterizzate da ruote a raggi da 17 sul posteriore e 21 pollici sull'anteriore e da una taratura specifica per la ciclistica e l'elettronica di bordo, oltre che da una ricca dotazione perfetta per affrontare ogni genere di viaggio su qualsiasi terreno.

Durante il fine settimana, i test su strada si snoderanno su percorsi tra Ponte di Legno e l'Alta Val Camonica, sulle strade che portano verso passi quali il Tonale, il Mortirolo e il Gavia. Gli amanti dell'on-off potranno invece mettere le ruote fuori dall'asfalto, andando alla scoperta di luoghi normalmente non accessibili.

In occasione dell'evento, Over2000riders organizzerà poi, sia sabato sia domenica, un tour inedito ed esclusivo a numero chiuso riservato a motociclisti che vogliono ammirare i paesaggi ed esplorare le valli dell'Alta Val Camonica. Si tratta di una novità assoluta, poiché è la prima volta che vengono concessi passaggi su strade normalmente non accessibili da mezzi motorizzati.