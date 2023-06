Ducati DesertX stupisce all'Erzbergrodeo

La Ducati DesertX in mostra anche sul circuito riservato alle bicilindriche dell'Erzbergrodeo, una delle competizioni più popolari dell'enduro estremo. L'ultima arrivata in cassa Ducati in fatto di fuoristrada e guidata dal pluri iridato dell'Enduro e Campione Europeo Supercross Antoine Meo, ha vinto infatti l'Iron Road Prolog dell'Erzbergrodeo lo scorso fine settimana.

Meo, che ha sposato il progetto DesertX sin dalla sua nascita, diventandone ambassador, ha preso parte anche alla gara di contorno Mitas Rocket Ride, arrivando quarto assoluto e primo tra le bicilindriche.

L'Iron Road Prolog è la competizione che serve agli oltre 1200 piloti iscritti al Rodeo per qualificarsi all'evento finale.

Divisa in due sessioni, si svolge su una salita ultraveloce (oltre 600 metri di dislivello per 13,5 km) dove si sfidano moto mono e bicilindriche.

Nell'Iron Road Prolog il dominio di Meo e della DesertX è stato schiacciante, con una doppia vittoria nella categoria riservata alle bicilindriche. Nella gara di venerdì, il vantaggio sul primo degli avversari è stato di ben 12 secondi mentre nella seconda prova, il sabato, con un tracciato reso molto difficile dal passaggio dalle moto, il margine è salito addirittura a 20 secondi.

La Mitas Rocket Ride, gara aperta a moto mono e bicilindriche, ha visto 277 piloti sfidarsi su un percorso molto ripido e scosceso. In questa gara Antoine Meo ha guidato con grande determinazione fin dalle qualifiche che ha chiuso sedicesimo su 277. Ha poi ottenuto un secondo posto negli ottavi di finale, un terzo posto nei quarti e un secondo in semifinale.

Questi risultati gli hanno permesso di qualificarsi per la Superfinale, unico in sella a una bicilindrica, nella quale il fuoriclasse francese e la Ducati DesertX hanno conquistato un quarto posto assoluto.

Per la partecipazione all'Erzberg, il Centro Stile Ducati ha disegnato per la DesertX una livrea speciale che al bianco unisce il nero e i tre rossi tipici delle MotoGP e Superbike. Il cuore della nuova DesertX è il motore a distribuzione desmodromica Testastretta 11° da 937 cm3 raffreddato a liquido da 110 CV.