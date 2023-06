La Yamaha Ténéré 700 World Rally celebra i grandi raid

Yamaha celebra la sua storia vincente nel mondo delle gare in fuori strada e sulle grandi distanze, con la nuova Ténéré 700 World Rally. La storia del celebre modello della casa di Gerno di Lesmo è cominciata nel 1979, quando Yamaha ha vinto la prima Dakar e, Ispirata da questo successo e incoraggiata dal crescente interesse per i rally, iniziò a realizzare la Ténéré.

Presentata nel 1983 e dotata di un serbatoio di grande capienza, telaio robusto e motore a coppia elevata, la prima moto adventure di Yamaha ha dato negli anni a migliaia di piloti l'opportunità di viaggiare verso mete lontane. Le corse delle Dakar del team Yamaha sono state caratterizzate da piloti rimasti nella storia, tra cui il Ceo di Yamaha Motor France Jean Claude Olivier e la leggenda delle gare nel deserto Stéphane Peterhansel.

Proprio per rendere omaggio ai piloti e alle moto che hanno guidato, Yamaha ha deciso di introdurre una versione speciale della Ténéré che unisce il Dna puro delle corse con le prestazioni moderne. La nuova Ténéré 700 World Rally è disponibile nei colori racing ispirati alla moto da corsa della Dakar del 1993 di Stéphane Peterhansel ed è il modello più esclusivo della gamma Yamaha Adventure 2023.

Le speciche di serie comprendono le sospensioni Kyb premium a lunga escursione, i doppi serbatoi carburante da 23 litri, il silenziatore Akrapovič in titanio e una sella piatta in 2 pezzi in stile rally. Inoltre, è disponibile una strumentazione Tft a colori da 5" con connettività con smartphone, Abs a 3 modalità e ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile.

La Ténéré 700 World Rally, con i nuovi colori blu, rosa uorescente e argento, si ispira al design della moto ufficiale di Stéphane Peterhansel del 1993 e rende omaggio alla storia della Dakar di Yamaha, nonché ai piloti ufficiali che hanno guidato nell'evento più dfficile al mondo. Gli stessi colori saranno utilizzati dai piloti Yamaha Alessandro Botturi e Pol Tarrés nel loro programma di gare 2023.

Disponibile nella versione Trophy Blue, con forcella di colore nero, sella grigia-nera e cerchi neri, la Ténéré World Rally arriverà nelle concessionarie Yamaha a partire da giugno e al prezzo di listino 14.399 euro.