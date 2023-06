Il giallo Ducati protagonista sul circuito di Misano

Un omaggio alla propria storia nel mondo delle competizioni, quello di Ducati andato in scena nello scorso fine settimana in pista a Misano. I team ufficiali WorldSBK e MotoGP della casa di Borgo Panigale sono infatti scese sull'asfalto del Gran Premio di Misano dei rispettivi Campionati Mondiali con una livrea speciale caratterizzata dal ritorno del Giallo Ducati.

Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Misano World Circuit Marco Simoncelli nella quale sono intervenuti il Direttore del Centro Stile Ducati Andrea Ferraresi e il designer Aldo Drudi, che ha creato questa livrea speciale. La livrea è stata svelata poco prima del giro di formazione della Gara 1 del round italiano del WorldSBK. All’apertura del box del Team Aruba.it Racing Ducati, i piloti ufficiali, il campione del mondo Alvaro Bautista e il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, sono entrati in pista in sella alle rispettive Panigale V4 R 'vestite'di Giallo Ducati con tute coordinate alle tonalità della moto. Il giallo è un colore che ha una tradizione importante nella storia della casa motociclistica di Borgo Panigale.

Le prime moto sportive in questa colorazione risalgono alla prima metà degli anni ’70 (750 Sport e 750 Ss Desmo del team Spaggiari), ma è negli anni ’90 che il Giallo Ducati, quello a cui la livrea speciale è ispirata, incontra il suo momento di maggior popolarità con l’impiego nel mondo delle corse, che si estende poi alla produzione di serie. Tra i modelli in colorazione Giallo Ducati ci sono state la Ducati 748, la cui derivazione racing portò Paolo Casoli a trionfare nell’edizione 1997 delle Supersport World Series, senza dimenticare superbike come 916, 996, 749, 999 e numerosi altri modelli della gamma.

"Ducati - ha ricordato Andrea Ferraresi - ha una storia straordinaria di cui i suoi appassionati tifosi sono estremamente orgogliosi. Il colore giallo ne è una parte importante e abbiamo scelto di celebrarlo attraverso una livrea contemporanea e piena di energia. Il colore è un ingrediente essenziale per la riconoscibilità del brand ed è anche elemento fondamentale per tutti i ducatisti. Ducati è Rossa, ma anche il Giallo ci appartiene e al tempo stesso conta su una importante tradizione nel motorsport italiano".