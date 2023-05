Alla famiglia R18 di Bmw-Motorrrad si aggiunge la Roctane

Si chiama R18 Roctane il quinto rappresentante della famiglia R18 di casa Bmw-Motorrad. Si aggiunge infatti alla R18, alla R18 Classic, alla R18 B e alla R18 Transcontinental, rifacendosi alla storia e alla tradizione di Bmw Motorrad, abbinando tecnologia motociclistica avanzata con il design dei tempi passati. Il cuore della nuova Roctane è il noto motore bicilindrico piatto, detto big boxer.

Rifinito in nero Avus metallizzato opaco e con coperture nere lucide, richiama i tradizionali motori boxer raffreddati ad aria che Bmw Motorrad ha prodotto per sette decenni, dal 1923. Il più possente motore boxer a 2 cilindri mai costruito nella produzione di serie di motociclette vanta una cilindrata di 1.802 cc, per 91 Cv di potenza. Il telaio tubolare in acciaio a doppia culla è il cuore del telaio del nuovo R 18 Roctane. Gli elementi delle sospensioni sono stati pensati per non avere alcuna funzione di regolazione elettronica.

Piuttosto si è voluto un sistema meccanico, con una forcella telescopica e un sistema di sospensione montato direttamente sul forcellone, con ammortizzazione progressiva e precarico della molla regolabile. Per un controllo superiore delle ruote e un comfort reattivo delle sospensioni. La nuova Bmw R18 Roctane è anche caratterizzata da una posizione distesa della pedana. Questa posizione classica dietro i cilindri non solo è tipica di Bmw, ma consente anche una posizione di guida comoda e attiva per controllare al meglio la moto. La due ruote è dotata di una sella a due piani che si rastrema verso la parte posteriore, con cinghie per il passeggero, ed è equipaggiata con pedane poggiapiedi lunghe insieme al pedale a bilanciere del cambio.

Per i viaggi più lunghi, le valigie offrono 27 litri di spazio per il bagaglio ciascuna e la nuova R18 Roctane può anche essere equipaggiata con un parabrezza con fari supplementari e indicatori di direzione sospesi della gamma di Accessori Originali Bmw Motorrad. La verniciatura nera è di serie. Come optional sono disponibili le verniciature grigio minerale metallizzato opaco e Manhattan metallizzato opaco.