A maggio tornano gli Urban Days Piaggio

Ripartono gli Urban Days Piaggio, tra proposte e promozioni dedicate a chi ha in programma di acquistare uno scooter della gamma Piaggio. L'operazione e i vantaggi ad essa collegati coinvolgono la gamma ruota alta, con soluzioni adatte a qualsiasi esigenza e a partire da Piaggio Liberty, lo scooter entry level pensato per essere elegante, leggero e facile da guidare.

Gli Urban Days di casa Piaggio hanno come protagonisti anche Medley, con il suo ricco allestimento e con l’ampio vano sottosella in grado di ospitare due caschi integrali, oltre a Piaggio Beverly, il crossover che rappresenta una sintesi tra un ruota alta sportivo e un lussuoso Gt. Promozioni attive anche sulla rinnovata gamma Piaggio Mp3.

Fino al 31 maggio, poi, acquistare uno dei best seller della mobilità urbana firmata Piaggio è ancora più facile, grazie agli speciali piani di finanziamento con Formula Zero Pensieri. In aggiunta, è proposto un vantaggio cliente pari a 500 euro sui modelli della gamma Piaggio Beverly e di 300 euro sulla gamma Piaggio Medley. Per conoscere tutti i dettagli e prenotare un appuntamento presso lo showroom più vicino è sufficiente visitare le pagine web piaggio.com.