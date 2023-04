Street fighter Suzuki Gsx-8S nelle concessionarie

Dalla prossima settimana prenderanno il via le consegne alle concessionarie Suzuki della nuova Gsx-8S. La street fighter ha completato la serie di lanci delle novità 2023 di Hamamatsu, iniziata con la V-Strom 650 Explorer e proseguita con la gamma V-Strom 1050 My23 e con l'avventurosa V-Strom 800De.

Con quest'ultima, la Gsx-8S condivide la piattaforma tecnica, che ha come elemento principale un motore bicilindrico parallelo con manovellismo a 270° dall'alto rendimento. La Gsx-8S ricopre anche un ruolo strategico per Suzuki, che entra in quello che è uno dei segmenti più importanti e vivaci del mercato, quello delle naked di media cilindrata.

La nuova street fighter segna un'evoluzione dei più recenti stilemi di Hamamatsu e adotta sovrastrutture pensate per il dinamismo. Il cupolino appuntito, con fari sovrapposti, luci di posizione e frecce tutti a Led, insieme al serbatoio da 14 litri e ai convogliatori laterali, si contrappone al codino minimalista e al terminale di scarico corto e compatto, per far sembrare la moto protesa in avanti e pronta allo scatto.

Con le loro forme filanti, le sovrastrutture lasciano a vista sia la meccanica, sia il telaio e la struttura reggisella, realizzati con un traliccio in tubi d'acciaio. Il motore, leggero e compatto è un bicilindrico parallelo da 776 cm3 con distribuzione bialbero Dohc a quattro valvole per cilindro.

La coppia massima è di 78 Nm a 6.800 giri/min, mentre il picco di potenza è di 61 kW (83 cv) a 8.500 giri/min, con un consumo di 4,2 l/100 km nel ciclo misto WMTC. La moto è disponibile anche in versione depotenziata da 35 kW (48 cv) per i titolari di patente A2. Tra i fiori all'occhiello del propulsore va ricordato il Suzuki Cross Balancer, un sistema brevettato che abbatte in modo efficace le vibrazioni.

I clienti possono scegliere la Gsx-8S in tre nuove livree che hanno come colori dominanti il Blu Sydney, il Bianco Oslo e il Nero Dubai, al prezzo di 8.900 euro.