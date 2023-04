Peugeot XP400 è lo scooter che strizza l'occhio alle auto

Dopo il debutto dello scorso novembre ad Eicma, è orai disponibile sul mercato italiano il nuovo scooter Peugeot XP400. Il modello è anche il primo della nuova generazione di scooter firmati dalla casa del leone, E' spinto da un motore 400 cc. che è in grado di sviluppare 36,7 Cv.

Guarda le fotoPeugeot XP400



Sulla scia del successo dei veicoli Suv nell'automobile, Peugeot Motocycle ha deciso di puntare su un veicolo potente, sia in termini di design che di funzionalità. Prodotto in Francia, XP400 viene a completare la famiglia dei veicoli premium del marchio. La prima cosa balza all'occhio nel design dello scooter è la firma luminosa caratteristica dei veicoli Peugeot, con i Drl che ricordano i canini del leone all'anteriore e i tre artigli al posteriore. I fari sono a Led.

Il motore di XP400 è un PowerMotion Euro5 da 400 cc che sviluppa 26,5 kW (36,7 Cv) a 8.150 giri/min, per una coppia di 38,1 Nm a 5.400 giri/min. La frenata è dal canto suo supportata da un doppio disco da 295 mm all'anteriore e da un disco singolo da 240 mm di diametro al posteriore, con doppio Abs.