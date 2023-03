Rara Lambretta del '70 e Ducati Racing regine d'asta in UK

Con quasi 200 fra scooter e moto d'antan all'incanto, l'asta di H&H Classic di mercoledì 29 marzo promette grandi emozioni per gli amanti delle due ruote storiche. Regine annunciate dell' evento due italiane: una Ducati 749R Race (valutazione 19mila sterline, al cambio 21.622 euro), plurivincente nel campionato britannico Supersport del 2006 e una DL Electronic del 1970 la più rara tra le quattordici Lambrette in catalogo. Colore arancione, perfettamente funzionante, restaurata, mostra 42.474 km sul contachilometri ed è completa dei documenti originali italiani pre-esportazione: viene proposta tra le 16mila e le 18mila sterline (18.220-20.497 euro) Con loro, protagoniste tricolori all'evento, in programma al britannico National Motorcycle Museum di Solihull e a cui si può partecipare tramite internet, anche sette di Vespe d'epoca, tra cui una splendida SS90 Super Sprint del 1970 (valutata 15mila-17mila sterline).

Non solo made in Italy, però, all'appuntamento d'Oltremanica: la lista dei gioielli a due ruote che saranno battuti comprende una Wooler 2 3/4 hp del 1922 (24mila-28mila sterline), una Zenith Model C Gradua del 1920, una AJS 2A del 1937 (20mila-23mila sterline), una Harley Davidson 16F del 1916 (33mila-37mila sterline) e una Indian 4 del 1936, cui va la palma di più cara del catalogo, con una stima tra le 54mila e le 58mila sterline.

Tra due ruote più o meno recenti acquistabili a buon prezzo e ciclomotori di varie epoche, da segnalare anche una Norton F1 del 1990, con base d'asta 28mila sterline.