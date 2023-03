Si allarga la flotta di Riding Experience Alto Adige

Si allarga la flotta di moto Bmw di Riding Experience Alto Adige. Il team fornitore di esperienze di guida in Alto Adige, partner esclusivo per gli eventi di Safety Park Alto Adige e protagonista nell'organizzazione di corsi di guida di vario genere, tour in Alto Adige ed eventi, ha ricevuto proprio in questi giorni la nuovissima flotta di Bmw che sarà messa a disposizione di amici e clienti sia per la partecipazione a corsi e tour, sia per chi decide di noleggiare una moto per trascorrere una vacanza all'insegna delle due ruote tra le strade dell'Alto Adige.

Riding Experience Alto Adige è infatti fornitore di esperienze di guida su due ruote in provincia di Bolzano ed in tutto l'Alto Adige e grazie alla struttura polivalente del Safety Park, è in grado di offrire sia corsi di guida per le moto, che tour tra i passi delle Dolomiti. Per gli amanti dell ́offroad, l'azienda dispone anche di un parco dedicato in Val Pusteria, nei pressi del Lago di Braies, in cui offre corsi di guida dedicati in combinazione con escursioni fino al Friuli.

L'arrivo della nuova flotta segna per Riding Experience Alto Adige l'inizio della nuova stagione. Tra i vari modelli ci sono Roadster sportive come la S 1000 R, modelli classici come la R nine T, fino ai modelli dedicati all'avventura come la R 1250 Gs. Alcuni modelli sono disponibili anche in versione ribassata e per la patente di guida A2.

Tra le novità di quest'anno, anche il nuovo nato in casa Bmw, lo scooter Ce04, completamente elettrico e con 130km di autonomia. Ora è anche possibile accedere al sito riding-experience.it e nella sezione 'Noleggio' scegliere la moto desiderata, aggiungere eventuali polizze assicurative o extra come portabagagli e sistemi di navigazione.

"Siamo felici di aver rinnovato la partnership con Bmw Motorrad anche quest'anno - ha commentato il Ceo Frank Fichtner - e con l'arrivo della nuova flotta ci confermiamo come l ́azienda con il più alto numero di moto a noleggio di tutto l ́Alto Adige".