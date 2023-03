Aprilia e Moto Guzzi Days a marzo per scoprire le novità

Aprilia e Moto Guzzi chiamano a raccolta tutti i motociclisti appassionati dei due machi permali tradizionale 'porte aperte' di inizio stagione. Come ogni anno, con l'approssimarsi del periodo prediletto dai motociclisti per saltare in sella, le due case del Gruppo Piaggio hanno organizzato i tradizionali Aprilia e Moto Guzzi Days per tutto il mese di marzo.

I primi, saranno sono l'occasione per scoprire le novità della casa di Noale per il 2023, a partire dalle nuove livree per le sportive Rsv4 e Tuono V4, la gamma Rs 660, con le inedite varianti grafiche Tribute e Racing Black, e la Rs 125 Gp Replica, la cui carena riprende i temi delle Rs-Gp protagoniste del Mondiale MotoGP. Altra protagonista sarà anche la Tuareg 660.

Sul fronte dei Moto Guzzi Days, che cadono tradizionalmente a marzo anche per festeggiare il compleanno della casa dell'aquila, fondata il 15 marzo del 1921, grazie ai nuovi servizi DreamRide si potrà godere di uno speciale finanziamento a tasso zero e anticipo zero sulla gamma V7. Soluzioni di finanziamento analoghe sono disponibili anche sui V85 TT e V9.

In casa Moto Guzzi la grande protagonista è la nuova V100 Mandello, la roadster capace di unire sportività e viaggio, a disposizione per i test ride. La versione S di V100 Mandello, invece, è ora disponibile anche nella colorazione Grigio Avanguardia, che si aggiunge alla già nota Verde 2121.

Nel mese di marzo parte anche il prebooking online della Moto Guzzi V100 Aviazione Navale, disponibile ad aprile al prezzo di 16.999 Euro. I primi esemplari di questa esclusiva edizione limitata e numerata, caratterizzata da una livrea assolutamente unica, ispirata ai caccia della Marina Militare Italiana F-35B, saranno riservati a chi si prenota online.

Completano le novità in casa Guzzi le nuove varianti grafiche di V7 Stone e V7 Special, e le Special Edition di V7 Stone e V9 Bobber, mentre V85 TT, la Classic Travel Enduro di Moto Guzzi, è proposta nella nuova e originale tinta evocativa Blu Uyuni.